ОМВД России по району Царицыно разыскивает пропавшего без вести Лабунского Дмитрия Евгеньевича, 1978 года рождения...

ОМВД России по району Царицыно разыскивает пропавшего без вести Лабунского Дмитрия Евгеньевича, 1978 года рождения, уроженца г. Москвы, который 11 марта 2018 года ушел из дома на Пролетарском проспекте и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 40 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы темно-русые с сединой.Был одет: черная кожаная куртка с меховой подстежкой, темно-синие джинсы, серая рубашка, белая майка, черные ботинки, черная вязанная шапка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22