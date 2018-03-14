ОМВД России по району Нагатинский Затон разыскивает пропавшую без вести Арзямову Татьяну Андреевну, 2002 года рождения...

ОМВД России по району Нагатинский Затон разыскивает пропавшую без вести Арзямову Татьяну Андреевну, 2002 года рождения, уроженку г. Москвы, которая в 10 часов утра 10 марта 2018 года ушла из дома на Кленовом бульваре и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, на вид 16-18 лет, рост 165-170 см., нормального телосложения, волосы светлые средней длины, немного сутулая, лицо овальное бледное, глаза серые, нос средний, пухлые губы.Была одет: шапка вязанная синяя, джинсы черные или бордовые, куртка синяя мужская, ботинки коричневые.Особые приметы: шрамы на левой руке, на правой ноге большая татуировка в виде совы.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22