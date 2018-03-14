Интим-блогер пропагандирует экстравагантный способ избавления
от акне. Она предлагает втирать в пораженные места мужскую сперму.
Интим-блогер пропагандирует экстравагантный способ избавления
от акне. Она предлагает втирать в пораженные места мужскую сперму.
Блогерша Анджела Нвосу советует дамам после орального секса собирать семя своего партнера и намазывать эякулятом
лицо. Личный опыт Нвосу говорит о
том, что прыщи после такой процедуры быстро исчезают.
На нигерийку подписано более 50 тысяч человек. Девушка делится с фанатами секретами успешной половой жизни. Например, недавно она
советовала женщинам использовать перед сексом огурец для охлаждения влагалища, пишет издание .
Добавим, что французские косметические компании давно
прибегают к добавлению в продукцию эякулянт. Правда используется сперма животных:
китов и быков. Женские крема на ее основе обладают хорошим регенерирующим,
отшелушивающим и отбеливающим свойствами. В ней содержится много гормонов,
ферментов, белков, активных веществ. Стоимость подобной косметики значительно
выше обычной. Прежде чем добавить в продукцию сперму животных, она проходит
тщательную проверку и обработку, чтобы исключить факт заражения какой-нибудь
болезнью.
Безопасными считаются крема, в которых содержится не более
5% семени. Причем пользоваться подобной косметикой не рекомендуется дольше года.
Нужно делать перерыв. Даже беременным и кормящим дамам не противопоказана
данная продукция. Но есть возрастной ценз. Нельзя использовать крем со спермой
барышням до 35 лет, чтобы не истощить верхний слой кожи. Это приведет к
преждевременному старению.