Интим-блогер пропагандирует экстравагантный способ избавления от акне. Она предлагает втирать в пораженные места мужскую сперму.

Интим-блогер пропагандирует экстравагантный способ избавленияот акне. Она предлагает втирать в пораженные места мужскую сперму.Блогерша Анджела Нвосу советует дамам после орального секса собирать семя своего партнера и намазывать эякулятомлицо. Личный опыт Нвосу говорит отом, что прыщи после такой процедуры быстро исчезают.На нигерийку подписано более 50 тысяч человек. Девушка делится с фанатами секретами успешной половой жизни. Например, недавно онасоветовала женщинам использовать перед сексом огурец для охлаждения влагалища, пишет издание .Добавим, что французские косметические компании давноприбегают к добавлению в продукцию эякулянт. Правда используется сперма животных:китов и быков. Женские крема на ее основе обладают хорошим регенерирующим,отшелушивающим и отбеливающим свойствами. В ней содержится много гормонов,ферментов, белков, активных веществ. Стоимость подобной косметики значительновыше обычной. Прежде чем добавить в продукцию сперму животных, она проходиттщательную проверку и обработку, чтобы исключить факт заражения какой-нибудьболезнью.Безопасными считаются крема, в которых содержится не более5% семени. Причем пользоваться подобной косметикой не рекомендуется дольше года.Нужно делать перерыв. Даже беременным и кормящим дамам не противопоказанаданная продукция. Но есть возрастной ценз. Нельзя использовать крем со спермойбарышням до 35 лет, чтобы не истощить верхний слой кожи. Это приведет кпреждевременному старению.