Неудавшегося кандидата в депутаты и президенты вновь поймали на вранье. На этот раз во лжи его уличила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она рассказала, что над словами Алексея Навального о наличии лазейки для повторного голосования наблюдатели лишь посмеялись, назвав их полной глупостью.

Неудавшегося кандидата в депутаты и президенты вновь поймали на вранье. На этот раз во лжи его уличила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она рассказала, что над словами Алексея Навального о наличии лазейки для повторного голосования наблюдатели лишь посмеялись, назвав их полной глупостью.Глава Центризбиркома опровергла заявления блогера Алексея Навальногоо том, что новая система голосования не на своем избирательном участке якобыпозволяет сделать выбор более одного раза. По словам Эллы Памфиловой, "АлексейНавальный каждый день что-то выявляет", при этом, иногда "привретчто-нибудь"."Сегодня он очевидно сел в большую лужу, – сказала председательЦИК в эфире радиостанции "Эхо Москвы". – Недавно встречалась с нашиминаблюдателями, все посмеялись над ним, это полная глупость".По словам Памфиловой, действительно, человек может податьзаявление о прикреплении к другому участку "сколько угодно раз", ноэто не позволит ему проголосовать столько же раз. "Квиточек, который онполучит, там четко написано, что принимает система ГАС "Выборы" иобрабатывает только первое заявление", – заявила председатель Центральнойизбирательной комиссии.Навальный сообщил ранее, что одному изсотрудников его штаба удалось оформить сразу три заявления для голосования не поместу регистрации, а по месту пребывания. Таким образом, заявил он, в ходевыборов президента 18 марта якобы могут быть организованы так называемыекарусели.Напомним, зарегистрированными кандидатами в президенты сталивосемь человек, в том числе, действующий глава государства Владимир Путин. Блогер также заявлял о намерении побороться за высший государственный пост, однаконаличие судимости за тяжкое преступление не позволило ему участвовать в избирательной кампании.Напомним, 12 марта завершился прием заявлений о голосованиипо месту пребывания. Прием заявлений осуществлялся с 31 января. По словам Эллы Памфиловой,такой возможностью воспользовались более пяти миллионов человек.С 13 марта до14:00 17 марта заявление можно будет подать в участковой избирательной комиссиипо месту регистрации. С заверенным документом в день голосования избирателя зарегистрируют на выбранном заранее участке, и гражданин получит право отдать свойголос.