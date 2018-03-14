Неудавшегося кандидата в депутаты и президенты вновь поймали на вранье. На этот раз во лжи его уличила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она рассказала, что над словами Алексея Навального о наличии лазейки для повторного голосования наблюдатели лишь посмеялись, назвав их полной глупостью.
Неудавшегося кандидата в депутаты и президенты вновь поймали на вранье. На этот раз во лжи его уличила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она рассказала, что над словами Алексея Навального о наличии лазейки для повторного голосования наблюдатели лишь посмеялись, назвав их полной глупостью.
Глава Центризбиркома опровергла заявления блогера Алексея Навального
о том, что новая система голосования не на своем избирательном участке якобы
позволяет сделать выбор более одного раза. По словам Эллы Памфиловой, "Алексей
Навальный каждый день что-то выявляет", при этом, иногда "приврет
что-нибудь".
"Сегодня он очевидно сел в большую лужу, – сказала председатель
ЦИК в эфире радиостанции "Эхо Москвы". – Недавно встречалась с нашими
наблюдателями, все посмеялись над ним, это полная глупость".
По словам Памфиловой, действительно, человек может подать
заявление о прикреплении к другому участку "сколько угодно раз", но
это не позволит ему проголосовать столько же раз. "Квиточек, который он
получит, там четко написано, что принимает система ГАС "Выборы" и
обрабатывает только первое заявление", – заявила председатель Центральной
избирательной комиссии.
Навальный сообщил ранее, что одному из
сотрудников его штаба удалось оформить сразу три заявления для голосования не по
месту регистрации, а по месту пребывания. Таким образом, заявил он, в ходе
выборов президента 18 марта якобы могут быть организованы так называемые
карусели.
Напомним, зарегистрированными кандидатами в президенты стали
восемь человек, в том числе, действующий глава государства Владимир Путин. Блогер также заявлял о намерении побороться за высший государственный пост, однако
наличие судимости за тяжкое преступление не позволило ему участвовать в избирательной кампании.
Напомним, 12 марта завершился прием заявлений о голосовании
по месту пребывания. Прием заявлений осуществлялся с 31 января. По словам Эллы Памфиловой,
такой возможностью воспользовались более пяти миллионов человек.
С 13 марта до
14:00 17 марта заявление можно будет подать в участковой избирательной комиссии
по месту регистрации. С заверенным документом в день голосования избирателя зарегистрируют на выбранном заранее участке, и гражданин получит право отдать свой
голос.