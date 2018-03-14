В деле об отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вспыли новые, неожиданные подробности. За резонансным покушением могли стоять семейные обстоятельства и личные мотивы.

В деле об отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вспыли новые, неожиданные подробности. За резонансным покушением могли стоять семейные обстоятельства и личные мотивы."А почему все думают, что отравить хотели именно Сергея?" – цитирует телеграмм-канал Mash родных Скрипаля. По словам родственников пострадавшего, за покушением на него и его дочь могла стоять "возмущенная женщина".Юлия Скрипаль якобы собиралась выйти замуж, но мама жениха, которая является сотрудницей спецслужб, протестовала против бракосочетания, потому как не хотела, чтобы ее сын связывал судьбу с дочерью беглого экс-сотрудника ГРУ."Почему Великобритания скрывает информацию о состоянии дяди Сережи? Какой смысл в этом покушении? Зачем оно? Это не было нужно ни России, ни Англии", – приводит телеграмм-канал слова семьи Сергея Скрипаля. По мнению его родных, случившееся кто-то пытается использовать в личных целях.Племянница пострадавшего Виктория вспомнила, что "одно из агентств заявило, что, якобы, он (Скрипаль. – Прим.Ред.) обращался в полицию из-за слежки".Напомним, 4 марта 2018 года в одном из районов Лондона у торгового центра были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавших обнаружила девушка, которая совершала пробежку. Следов насилия на их телах обнаружено не было.Между тем свидетели заявили, что Сергей и Юлия Скрипаль лежали на земле и совершали "беспорядочные движения руками, глядя в небо". Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом. В связи с происшествием район был оцеплен, а пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящее время они находятся в реанимации в критическом состоянии.В Великобритании предсказуемо кинулись обвинять в случившемся Россию. При этом, как это часто бывает на Западе, не удосужившись привести никаких доказательств своих голословным утверждениям. Премьер-министр Королевства Тереза Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы "объясниться" до 14 марта.Сергею Скрипалю 66 лет. В России он обвинен в шпионаже, вследствие которого был нанесен значительный ущерб безопасности и обороноспособности государства.По данным следствия, Скрипаль с середины 1990-х годов передавал спецслужбам Великобритании сведения о российских агентах под прикрытием. По некоторым данным, он получал за свою информацию по сто тысяч долларов.Из ГРУ Скрипаль был уволен в 1999 году, но продолжал сотрудничать с разведкой Туманного Альбиона. Сообщалось, что он получал нужную англичанам информацию через бывших сослуживцев.