Легковое авто на большой скорости протаранило другой автомобиль, едва успевший выехать на главную дорогу. Инцидент произошел вечером минувшего вторника в Казани. Один из участников аварии получил повреждения шейных позвонков.

Столкновение двух легковых автомобилей произошло вечером в минувший вторник, 13 марта, на проспекте Победы в Казани.Водитель Geely выехал со второстепенной дороги и в этот момент в него на большой скорости врезался Hyundai Solaris.После удара оба транспортных средства отлетали к середине проезжей части, а один из них проломил разделительное ограждение и опрокинулся на бок.В результате ДТП пострадал получил мужчина, находившийся за рулем протараненного авто. По данным СМИ, у него диагностированы повреждения шейных позвонков