В годовщину смерти своей жены лидер группы ДДТ Юрий Шевчук посвятил ей клип. Видео на песню Когда ты была здесь появилось в YouTube.

В годовщину смерти своей жены лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук посвятил ей клип.Видео на песню "Когда ты была здесь" появилось в YouTube.Музыкант овдовел 26 лет назад. Его супруга Эльмира Бикбова ушла из жизни в 24 года после длительной борьбы с онкологией.Студийная версия композии "Когда ты была здесь" вошла в альбом "ДДТ" "Иначе", который увидел свет в 2011 году. До сих пор официальным клипом на нее считался фрагмент концерта в немецком городе Эссен. Однако 13 марта, в годовщину смерти Эльмиры показал новое видео на эту песню, также посвященную ее памяти.Видео получилось очень пронзительным.