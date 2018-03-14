Утонула в ванной. Трагедия случилась во Владимире. 13-летняя школьница отправилась принимать ванну, а чуть позже родные обнаружили её в воде без признаков жизни. Реанимация не помогла, смерть наступила в результате утопления. Известно, что в феврале девочка уже теряла сознание.

14.03.2018Утонула в ванной. Трагедия случилась во Владимире. 13-летняя школьница отправилась принимать ванну, а чуть позже родные обнаружили её в воде без признаков жизни. Реанимация не помогла, смерть наступила в результате утопления. Известно, что в феврале девочка уже теряла сознание. И следователи теперь разбираются не только в этой трагедии, но и в том, какую помощь тогда врачи оказали подростку.Метки: следствие, смерть, реанимация, утопление