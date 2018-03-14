Смерть Николая Глушкова, бывшего соратника Бориса Березовского, британская полиция пока рассматривает как необъяснимую.

Смерть Николая Глушкова, бывшего соратника Бориса Березовского, британская полиция пока рассматривает как необъяснимую."Никаких новостей на данный момент нет. Мы по-прежнему воспринимаем эту смерть как необъяснимую. Ждем результатов вскрытия", — сообщила РИА Новости в среду представитель Скотланд-Ярда. При этом сроки проведения вскрытия и получения результатов она не уточнила.О кончине Глушкова накануне сообщил в Facebook владелец газет "Ведомости" и The Moscow Times Демьян Кудрявцев.В 1990-е годы Николай Глушков занимал должности заместителя руководителя компаний "ЛогоВАЗ" и "Аэрофлот". В России его обвиняли в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступных путем. В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании. Последние годы проживал в Лондоне.В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил его к 8 годам заключения по делу о хищении у "Аэрофлота" более 122 миллионов долларов.