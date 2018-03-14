Весну придется подождать. В области ожидается сильный снегопад. Автомобилистам стоит готовиться к заторам на дорогах, снежным заносам и гололедице. Владимирцев просят обходить стороной рекламные конструкции, старые деревья и линии электропередач - мокрый снег может налипать на провода.

14.03.2018Весну придется подождать. В области ожидается сильный снегопад. Автомобилистам стоит готовиться к заторам на дорогах, снежным заносам и гололедице. Владимирцев просят обходить стороной рекламные конструкции, старые деревья и линии электропередач - мокрый снег может налипать на провода. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. МЧС рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте, и не ставить машины под деревьями.Метки: погода, снег, снегопад, гололедица, МЧС