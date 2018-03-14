Кандидат в президенты России Ксения Собчак получила наибольшую выгоду от дебатов среди остальных претендентов на высший государственный пост, утверждаю эксперты. Особую популярность, по их мнению, светская львица приобрела у женщин пятидесятилетнего возраста из небольших провинциальных городов.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак получила наибольшую выгоду от дебатов среди остальных претендентов на высший государственный пост, утверждаю эксперты. Особую популярность, по их мнению, светская львица приобрела у женщин пятидесятилетнего возраста из небольших провинциальных городов.Собчак идеально отыгрывает прозападного политика, уверен глава Института политической социологии Вячеслав Смирнов. "При этом она совершенно неожиданно приобретает симпатии и в других группах. Социология показывает, что ей прониклись женщины из малых городов в районе 55 лет", – цитирует специалиста .Смирнов пояснил, что зрительницам нравится, что светская львица затрагивает тему сексуальных домогательств. "Которую они понимают просто: "все мужики – козлы", – пояснил эксперт. По его словам, многие женщины, симпатизирующие самому эпатажному кандидату, хотят, чтобы на нее были похожи их дочери.Кроме того, продолжил мысль социолог, Собчак выгодно выделяется на фоне "неярких" мужчин. Те самые 50-летние зрительницы, проникшиеся симпатиями к светской львицы, поддерживают ее мысль о том, что "страна держится на женщинах", резюмировал аналитик.Стоит отметить, что Собчак уже неоднократно оказывалась в центре скандалов за время предвыборной кампании. Светская львица периодически вступает в перепалки на дебатах. Самый яркий инцидент произошел 28 февраля на телеканале "Россия 1".Глава ЛДПР Владимир Жириновский перебивал другого кандидаты в президенты – Сергея Бабурина. На что Собчак сделала ему замечание, после чего услышала поток ругани в свой адрес. В какой-то момент светская львица не выдержала и плеснула председателю партии либерал-демократов в лицо водой.В очередной раз политики схлестнулись во время дебатов на Первом канале, когда речь зашла об отмене статьи 282 Уголовного кодекса России. Позицию Жириновского по этому вопросу Собчак назвала "лицемерной". Владимир Вольфович ответил на все озвученные в его адрес выпады, но при этом ни разу не назвал свою оппонентку по имени и не обратился к ней напрямую, предпочитая и вовсе не замечать присутствия Собчак в студии.Помимо других кандидатов, Собчак устраивает перепалки и с ведущими дебатов. Так, 1 марта во время очередного раунда на Первом канале светская львица заявила, что ведущий Анатолий Кузичев "ходит по студии с клоунским носов", упрекнув его в том, что тот перебивает участников. "Нет, мне не нужен клоунский нос. Достаточно одной клоунессы, правда?" – парировал Кузичев.