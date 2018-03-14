Чем российские экзоскелеты лучше американских аналогов и как людей с параличом нижних конечностей ставят на ноги с помощью отечественных разработок, в интервью Вестям.Ru рассказала сооснователь проекта ЭкзоАтлет (резидента Сколково) Екатерина Березий.

Чем российские экзоскелеты лучше американских аналогов и как людей с параличом нижних конечностей ставят на ноги с помощью отечественных разработок, в интервью Вестям.Ru рассказала сооснователь проекта "ЭкзоАтлет" (резидента "Сколково") Екатерина Березий.— Екатерина, на прошлой неделе вы участвовали во встрече Владимира Путина с женщинами-предпринимателями. Расскажите, как это было?— Встреча прошла в дружеской обстановке, у всех было чудесное предпраздничное настроение, несмотря на то что все, безусловно, немножко волновались. Владимиру Владимировичу удалось поговорить практически со всеми участницами. Мы обсудили важность проблемы восстановления людей и потрясающие возможности, открывающиеся благодаря использованию экзоскелетов, для снижения уровня инвалидизации.Владимир Владимирович отметил, что для решения этих задач в рамках развития здравоохранения необходимо создавать отдельную программу, и это, безусловно, вселяет огромную надежду не только в нас, но и в сердца миллионов людей, мечтающих вновь начать ходить и вернуться к полноценной жизни.Программа предполагает создание в России системы экзореабилитации — непрерывного восстановления, которое начинается в первые недели после заболевания и продолжается непрерывно рядом с домом в амбулаторном режиме до полного восстановления.Тренировки в экзоскелетах можно будет проводить на уже существующих площадках (на базе поликлиник, центров соцзащиты, фитнес-центров и пр.) или в домашних условиях с помощью "ЭкзоАтлетов", выданных напрокат на время реабилитации как ТСР.— Расскажите нашим читателям вкратце, что такое экзоскелет и зачем он нужен?— В самом термине "экзоскелет" присутствует физический смысл этого объекта. "Экзо" означает "внешний", а "скелет" — это "опора". Экзоскелет имитирует скелет, повторяя контуры человеческого тела. Он надевается на человека, крепится к ногам, талии, на плечи надеваются страховочные ремни, чтобы зафиксировать его. С помощью приводов, которые встроены в конструкцию, экзоскелет приводит в движение ноги парализованного человека. Основная его задача — поставить человека на ноги.— Есть ли в мире аналоги подобных устройств и чем хороша именно ваша разработка?— Все существующие экзоскелеты находятся принципиально на двух стадиях развития. Те, которые уже дошли до стадии коммерциализации и активно применяются в медицине, и другие — находящиеся на стадии разработки в лабораториях университетов.Помимо "ЭкзоАтлета", есть еще четыре экзоскелета, которые прошли все испытания и сертификацию. Два из них сделаны в США, два других — в Израиле и Японии."ЭкзоАтлет" отличается от других продуктов, которые применяются в медицинской практике, тем, что мы нашли уникальные инженерные решения, позволяющие существенно снизить себестоимость продукта. Мы можем продавать "ЭкзоАтлет" в несколько раз дешевле, чем существующие аналоги. Что касается программной части, то мы смогли построить такую математическую модель, которая максимально устойчива к траектории. Это означает, что мы очень элегантно управляем приводами, при этом можем менять длину и ширину шага в процессе ходьбы, высоту подъема ноги, скорость перемещения.— Ваш экзоскелет используется в реабилитации людей с параличом нижних конечностей. Могут ли быть полезны технологии "ЭкзоАтлета" для здоровых?— Конечно! Существующие технологии можно использовать в разработке экзоскелетов для других задач. В случае реабилитации движением человека управляет экзоскелет. В случае со здоровыми людьми именно человек двигается, а экзоскелет должен за ним успевать и нести на себе нагрузку. Так что это разные задачи с точки зрения управления и с точки зрения инженерного решения.— Какие еще разработки есть у вашей компании?— Мы начали свою деятельность в конце 2013 года и с того момента 24 часа в сути семь дней в неделю занимаемся экзоскелетами. Вся наша команда работает только над этими задачами. У нас есть две версии: первая уже находится в продаже, она используется при работе с травмами спинного мозга, последствиями инсульта и рассеянным склерозом. Сейчас мы готовим к запуску в производство вторую версию — в ней появится дополнительная миостимуляция, что позволит существенно усилить реабилитационный эффект.— Среди ваших пилотов — так вы называете людей, испытывающих экзоскелеты, — есть и спортсмен-паралимпиец. Смогут ли люди благодаря вашим экзоскелетам вернуться к занятиям спортом?— По сути, это вопрос о том, смогут ли люди снова нормально ходить. У нас есть несколько чудесных случаев, когда ребята с полным прерыванием спинного мозга, у которых несколько лет не было чувствительности и движения в ногах, начали двигаться, делать шаги самостоятельно. Конечно, с опорой на ходунки или костыли, но у них уже есть движение в ногах! Мы мечтаем о том, что нам удастся построить систему экзореабилитации, чтобы такие результаты были не у единиц, а у большинства. Опираясь на уже созданные нами методики восстановления, достаточно регулярно заниматься, чтобы не упустить шанс на восстановление. Конечно, такие люди, наверно, не станут олимпийскими чемпионами, но вернуться к нормальной жизни они имеют все шансы.— Ваш проект в 2014 году стал участником Фонда "Сколково". Как это помогло вам развивать свой бизнес?— Мы очень благодарны Фонду "Сколково" за ту поддержку, которую он нам оказал. Это не пустые слова. Мы сотрудничаем почти со всеми департаментами Фонда. Коллеги помогают нам правильно освещать проект, правильно о нем рассказывать. Это важно как для привлечения инвестиций, так и для работы с медицинским сообществом, с государственными структурами. Фонд также помогает нам с подачей патентных заявок и с юридическим сопровождением. У нас есть экспортные поставки, и "ТФК-Сколково" сопровождает всю нашу внешнеэкономическую деятельность.— В 2014 году вы стали единственной женщиной из России, вошедшей в список "25 женщин в робототехнике". Есть ли тенденции к изменению, появились ли, так сказать, конкурентки?— Главная женщина-робототехник в нашей стране – это Елена Валентиновна Письменная, которая занимает должность научного руководителя в области робототехники "ЭкзоАтлета". Елена Валентиновна — один из сооснователей "ЭкзоАтлета", она в проекте с самого начала, с 2013 года. Она по праву заслужила титул главной женщины-робототехника в России. Этот человек всю жизнь занимается только робототехникой, искусственным интеллектом и системами управления. У нее огромное количество патентов, разработок, она своими руками делала единственный в России международный фестиваль "Мобильные роботы" имени профессора Девянина. Так что меня внесли в список "25 женщин в робототехнике" условно за нее.— И последний вопрос, в свете недавно женского праздника: скажите, не сложно ли вам в мире мужчин заниматься робототехникой?— Я занимаюсь не столько робототехникой, сколько развитием проекта и открытием новых возможностей. Для меня как для женщины открывать новые возможности в мире мужчин зачастую проще, чем мужчинам. Я никогда не чувствовала к себе пренебрежительного отношения как к блондинке, хотя я много раз слышала от других женщин, что мужчины не воспринимают их всерьёз только на основании того, что они женщины. Мне в жизни везло, я общалась с умными, достойными и уверенными в себе мужчинами и такими же сильными женщинами.