"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в мошенничестве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по ЦАО при силовой поддержке Росгвардии г. Москвы задержали двоих подозреваемых в мошенничестве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в ОМВД России по Тверскому району города Москвы поступило сообщение о хищении денежных средств. Потерпевший рассказал, что со своими знакомыми обратился в пункт обмена валют для обмена 1 миллиона долларов США в российские рубли. Операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы якобы для подсчета переданных купюр и покинул помещение через запасной выход.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ."Установлено, что фигуранты, не имея разрешительных документов и лицензии на осуществление банковской деятельности, арендовали помещение, где ранее функционировала операционная касса. Соучастники злоумышленников порекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют как имеющий наиболее выгодный курс", - рассказала Ирина Волк.В отношении задержанных – 46-летнего и 43-летнего жителей Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание соучастников противоправных действий, продолжается.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКлючевые слова: Ирина Волк, Москва, мошенничествоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк