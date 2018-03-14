Злоумышленник разбил стекло автомобиля и похитил из салона эндопротезы для маммопластики на сумму более 100 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Гольяново задержали мужчину по подозрению в краже из автомобиля эндопротезов, используемых в маммопластике.В отдел полиции поступило сообщение о краже от сотрудника фирмы по производству имплантатов. Заявитель сообщил, что неизвестный разбил стекло задней двери его автомобиля «ВАЗ» и похитил из него 7 эндопротезов. Материальный ущерб превысил 100 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Уральской улице. Им оказался 35-летний житель столицы.По данному факту дознанием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73