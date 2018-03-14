Злоумышленник, разбив стекло автомобиля, открыто похитил из салона сумку. Как выяснилось, ранее он, используя специальное устройство, проник в салон другой иномарки...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали подозреваемого в совершении грабежа и кражи.В ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное поступило сообщение о грабеже. По словам потерпевшего, неизвестный, разбив стекло его автомобиля «Фольксваген», припаркованного на Домодедовской улице, открыто похитил из салона сумку с денежными средствами, после чего попытался скрыться.Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний ранее судимый приезжий. Похищенное изъято.В ходе дальнейшей работы с задержанным установлена его причастность к совершению кражи. Злоумышленник, используя так называемый «сканнер», отключил сигнализацию автомобиля «Мицубиси», припаркованного около торгового центра на Каширском шоссе, проник в салон и похитил чужое имущество, после чего скрылся.По данным фактам следственным отделением и отделением дознания ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22