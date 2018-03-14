Сотрудники столичного супермаркета пустили в ход электрошокер, чтобы утихомирить зарвавшегося покупателя, вынесшего из магазина не только оплаченные товары, но и те, на которые не хватило денег. Очевидец снял на видео произошедшую стычку.

Сотрудники столичного супермаркета пустили в ход электрошокер, чтобы утихомирить зарвавшегося покупателя, вынесшего из магазина не только оплаченные товары, но и те, на которые не хватило денег. Очевидец снял на видео произошедшую стычку.Охранник "Пятерочки", как свидетельствуют кадры, заприметил, как один из посетителей вынес из торгового зала неоплаченный сок, но попытка пристыдить злоумышленника завершилась провалом — мужчина не только отказался демонстрировать свои покупки, но и оттолкнул наседавшего сотрудника. Последнему на подмогу подоспела продавщица и пара мужчин, один из которых принес электрошокер.Стычка завершилась поле пары чувствительных ударов — заподозренный в краже мужчина отбежал в сторону, откуда продолжил сыпать оскорблениями. Сотрудников "Пятерочки", судя по всему, проведенная экзекуция вполне устроила, так что они спокойно разошлись по местам, позабыв об украденном соке.