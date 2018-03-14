Слоненок провалился в заполнено илом болото и не смог выбраться самостоятельно. Ему на помощь пришли местные жители. Доставали животное с помощью экскаватора. Момент спасение на видео сняли очевидцы.

Слоненок провалился в небольшое заполненное илом болото и не смог выбраться из западни самостоятельно. К счастью, его обнаружили местные жители, которые организовали спасательную операцию. Вызволение животного сняли на видео.Жители города Хассан, расположенного на юге Индии, обнаружили слоненка ночью воскресенья, 11 марта. Они сразу же оповестили егерей, а те в свою очередь пригнали экскаватор.Изначально предполагалось, что техника раскопает для слоненка путь, однако освободили животное немного иначе. В какой-то момент экскаваторщик просто подтолкнул слоненка ковшом, и тот оказался на свободе.Однако зверь был настроен агрессивно. Он сразу же попытался напасть на водителя экскаватора и его коллегу — мужчины быстро выбрались из кабины и бросились наутек. К счастью, крики зевак спугнули детеныша и он убежал в лес, где его все это время ждали взрослые слоны.