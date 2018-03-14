Компания Nectome, патронируемая известным бизнес-инкубатором Y Combinator, нашла способ сохранить человеческий мозг в целости и сохранности на сотни и даже тысячи лет, превратив его в кусок замороженного стекла. Есть только один нюанс: за шанс быть воскрешенным в будущем человек должен умереть в настоящем.

Компания Nectome, патронируемая известным бизнес-инкубатором Y Combinator, нашла способ сохранить человеческий мозг в целости и сохранности на сотни и даже тысячи лет, превратив его в кусок замороженного стекла. Есть только один нюанс: за шанс быть воскрешенным в будущем человек должен умереть в настоящем.Как утверждает глава стартапа, выпускник Массачусетского технологического института (MIT) Роберт Макинтайр, разработанный ими химический раствор позволяет сберечь клетки на нанометровом уровне и сохранить коннектом — "карту мозга", которая впоследствии поможет воссоздать сеть синапсов, связывающих нейроны. Когда-нибудь в будущем, говорит он, ученые найдут способ оцифровать мозг и превратить сознание человека в компьютерную симуляцию.Желающим воспользоваться услугой предлагается внести депозит в размере $10 тысяч и записаться в список ожидания, который к настоящему моменту насчитывает 25 человек. Процедура, по словам Макинтайра, "на 100 процентов смертельна", при этом, в отличие от крионики (замораживания только что умерших людей), пациент обязательно должен быть жив. Однако умирать прямо сейчас необязательно: это можно сделать, например, во время неизлечимой болезни.В Nectome, похоже, весьма серьезно настроены на то, чтобы создать успешный бизнес на умертвлении людей. Стартапу помогает ведущий нейробиолог MIT Эдвард Бойден, а недавно Фонд сохранения мозга (The Brain Preservation Foundation) присудил ему научную премию в размере $80 000 за технологию, которая настолько хорошо сохранила мозг свиньи, что при помощи электронного микроскопа можно было разглядеть каждый синапс.”Новый стартап Илона Маска хочет превратить людей в киборгов читайте такжеКомпания рассчитывает, что её услуги будут легальны на территории некоторых штатов США. В Калифорнии, например, два года назад был принят "Закон о возможности прекращения жизни", разрешающий добровольный уход из жизни тяжелобольным пациентам. Эвтаназия также разрешена в Орегоне, Вашингтоне, Монтане и Вермонте.