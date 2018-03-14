До премьеры следующего поколения кроссовера Subaru Forester осталось меньше месяца и японцы уже дразнят публику первыми тизерами грядущей новинки.
<a href="http://33live.ru/novosti/14-03-2018-subaru-pokazala-fragment-novogo-forester.html" target="_blank">Subaru показала фрагмент нового Forester</a> - До премьеры следующего поколения кроссовера Subaru Forester осталось меньше месяца и японцы уже дразнят публику первыми тизерами грядущей новинки.
[url=http://33live.ru/novosti/14-03-2018-subaru-pokazala-fragment-novogo-forester.html]Subaru показала фрагмент нового Forester[/url] - До премьеры следующего поколения кроссовера Subaru Forester осталось меньше месяца и японцы уже дразнят публику первыми тизерами грядущей новинки.