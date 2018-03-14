Визуально отличить обновленный Outback от предшественника почти невозможно, зато невидимых глазу изменений предостаточно. Вседорожный универсал получил заметно улучшенный интерьер и новые опции.
<a href="http://33live.ru/novosti/14-03-2018-subaru-soobshhila-kogda-privezet-v-rossii-obnovlennyj-universal-outback.html" target="_blank">Subaru сообщила, когда привезет в России обновленный универсал Outback</a> - Визуально отличить обновленный Outback от предшественника почти невозможно, зато невидимых глазу изменений предостаточно. Вседорожный универсал получил заметно улучшенный интерьер и новые опции.
[url=http://33live.ru/novosti/14-03-2018-subaru-soobshhila-kogda-privezet-v-rossii-obnovlennyj-universal-outback.html]Subaru сообщила, когда привезет в России обновленный универсал Outback[/url] - Визуально отличить обновленный Outback от предшественника почти невозможно, зато невидимых глазу изменений предостаточно. Вседорожный универсал получил заметно улучшенный интерьер и новые опции.