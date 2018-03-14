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<a href="http://33live.ru/novosti/14-03-2018-svetlana-orlova-vruchila-sertifikaty-na-poluchenie-kvartir-obmanutym-dolshhikam.html" target="_blank">Светлана Орлова вручила сертификаты на получение квартир обманутым дольщикам</a> - Напомним, на начало 2013 года во Владимирской области были признаны пострадавшими в результате недобросовестных действий застройщиков 408 человек.