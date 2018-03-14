Напомним, на начало 2013 года во Владимирской области были признаны пострадавшими в результате недобросовестных действий застройщиков 408 человек.
Губернатор Светлана Орлова
вручила сертификаты на получение квартир обманутым дольщикам.
Напомним, на начало 2013 года во Владимирской области были признаны пострадавшими в результате недобросовестных действий застройщиков 408 человек. В 2013-2016 годах благодаря скоординированным действиям областной администрации, Минстроя России, банковского сообщества и строительных компаний восстановлены нарушенные права более 270 человек. В настоящее время в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, числится 127 человек.
Ситуация с обманутыми дольщиками в регионе продолжает меняться к лучшему. Администрация Владимирской области договорилась с застройщиками региона о выделении 30 семьям квартир в строящихся многоквартирных жилых домах. В торжественной обстановке Губернатор вручила представителям этих семей сертификаты на получение квартир.
В настоящее время на территории региона 65 компаний-застройщиков осуществляют строительство многоквартирных домов по договорам долевого участия. По данным Росреестра в 2017 году в области было зарегистрировано более 8200 договоров участия в долевом строительстве.
Губернатор также обратила внимание на то, что в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил, что от долевого строительства необходимо поэтапно переходить на проектное финансирование, когда риски берут на себя застройщики и банки, а не граждане.
Во Владимирской области реализуется государственная программа ипотечного кредитования единого института развития жилищной сферы, по которой отдельные категории граждан имеют возможность получить ипотечные кредиты по ставкам, сниженным до 5,75 процента. В рамках региональных программ оказывается поддержка отдельным категориям граждан по ипотечному кредитованию. Кроме того, в 2018 году предусмотрена государственная поддержка банков при предоставлении ипотечных кредитов для семей с детьми в целях обеспечения возможности снижения процентных ставок до 6 процентов (без регионального финансирования). В настоящее время администрацией региона совместно со Сбербанком прорабатывается вопрос о снижении процентной ставки по ипотеке до 4,4 процента годовых.