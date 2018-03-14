Сертификат учреждению передал вице-губернатор Михаил Колков.

Свято-Екатерининская православная школа в Судогде получила 100 тысяч рублей на улучшение материально-технической базы. Сертификат учреждению передал вице-губернатор Михаил Колков.Напомним, православная школа начала свою работу 1 сентября 2014 года, приняв первых 14 учеников. С 2016 года учебное заведение переехало в отремонтированное здание бывшего приходского училища. В настоящее время в школе учится 67 детей и работает 8 педагогов.В учреждении создана современная инфраструктура: имеются кабинеты с учебным и интерактивным оборудованием, библиотека, конференц-зал, столовая, раздевалка. В перспективе планируется значительно изменить к лучшему спортивную инфраструктуру школы и оборудовать дополнительные учебные кабинеты.Школа играет важную роль в становлении духовно-нравственного воспитания детей в Судогодском районе. На базе учреждения проводятся круглые столы, семинары и встречи. Учащиеся и педагоги православной школы – активные участники районных и региональных конкурсов.Существенную материальную поддержку учреждению оказывают областной и местный бюджеты: финансирование предусматривает расходы на заработную плату педагогическим работникам, на питание учащихся 1-4 классов и на организацию оздоровительного лагеря в каникулы.