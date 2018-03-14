Трагедия для мира теоретической физики – в возрасте 76 лет умер Стивен Хокинг. Знаменитый ученый скончался в своем доме в Кембридже.

Трагедия для мира теоретическойфизики – в возрасте 76 лет умер Стивен Хокинг. Знаменитый ученый скончался в своем доме вКембридже.Прославленный деятель науки Стивен Уильям Хокинг родился 8января 1942 года в городе Оксфорд в Великобритании, в семье медиков. С малых летон тяготел к точным наукам. В 1962 году окончил физический факультет Оксфорда,затем поступил в Кембриджский университет, где изучал космологию и в 1966 годуполучил докторскую степень.В 1963 годуу молодого Стивена обнаружили страшную болезнь – боковойамиотрофический склероз. Быстро прогрессирующая патология нервной системы привела к параличу.Фартуна не благоволила Хокингу в 1985 году из-за осложнившейся пневмонии ученыйперенес операцию на гортани, полностью перестал разговаривать и началиспользовать специально разработанный для него синтезатор речи. На единственнуюподвижную часть тела, мимическую мышцу щеки, был установлен сенсор, с помощьюкоторого физик управлял компьютером на своей инвалидной коляске.Болезнь отрицательнымобразом отразилась и на личной жизни теоретика. В 1965 году он женился на ДжейнУайлд, студентке лингвистического факультета Кембриджского университета.Девушка знала о его болезни и родила Стивену троих детей: Роберта, Тимоти иЛюси. Джен было сложно смотреть за тремя детьми и мужем– инвалидом. Находясь вполном отчаянии, женщина завела любовника, который смог бы помогать ей после смерти Стивена. Нового кавалера она поселила в одной квартире смужем и детьми. Ученый не возражал, врачи пророчили ему скорую смерть, онсмерился с судьбой. После 20 лет совместной жизни пара развелась, однакобывшие супруги оставались друзьями.В 1995 годуХокинг женился на своей сиделке, Элайн Мэйсон. Этот брак также нельзя назвать счастливым.Разные источники указывают на то, что Элайн была очень жестока по отношению кСтивену. Пару раз ученого привозили в больницу с порезами, следами побоев ипереломами рук. По словам одной из сиделок женщина называла Хокинга калекой,всячески издевалась над ним, например, купала его в ванне с очень горячей водойи позволяла ему мочиться прямо на месте. По словам другой сиделки женщина преследовала лишь корыстные интересы, выходя замуж за Стивена. Физик никогда нежаловался на жену и отказывался объяснять что-либо. Брак продлился 11 лет и тоже окончился разводом в 2006 году, что очень обрадовала близких и друзей ученого.Непростая судьбане помешала Стивену Хокингу навсегда вписать себя в историю науки и прожить наполненнуюсобытиями жизнь. Он вел исследовательскую деятельность в области космологии иквантовой гравитации, много времени посвятил изучению черных дыр, занималсяпопуляризацией науки, постоянно путешествовал, а также снимался в кино и сериалах.