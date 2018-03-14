Трагедия для мира теоретической
физики – в возрасте 76 лет умер Стивен Хокинг. Знаменитый ученый скончался в своем доме в
Кембридже.
Трагедия для мира теоретической
физики – в возрасте 76 лет умер Стивен Хокинг. Знаменитый ученый скончался в своем доме в
Кембридже.
Прославленный деятель науки Стивен Уильям Хокинг родился 8
января 1942 года в городе Оксфорд в Великобритании, в семье медиков. С малых лет
он тяготел к точным наукам. В 1962 году окончил физический факультет Оксфорда,
затем поступил в Кембриджский университет, где изучал космологию и в 1966 году
получил докторскую степень.
В 1963 году
у молодого Стивена обнаружили страшную болезнь – боковой
амиотрофический склероз. Быстро прогрессирующая патология нервной системы привела к параличу.
Фартуна не благоволила Хокингу в 1985 году из-за осложнившейся пневмонии ученый
перенес операцию на гортани, полностью перестал разговаривать и начал
использовать специально разработанный для него синтезатор речи. На единственную
подвижную часть тела, мимическую мышцу щеки, был установлен сенсор, с помощью
которого физик управлял компьютером на своей инвалидной коляске.
Болезнь отрицательным
образом отразилась и на личной жизни теоретика. В 1965 году он женился на Джейн
Уайлд, студентке лингвистического факультета Кембриджского университета.
Девушка знала о его болезни и родила Стивену троих детей: Роберта, Тимоти и
Люси. Джен было сложно смотреть за тремя детьми и мужем– инвалидом. Находясь в
полном отчаянии, женщина завела любовника, который смог бы помогать ей после смерти Стивена. Нового кавалера она поселила в одной квартире с
мужем и детьми. Ученый не возражал, врачи пророчили ему скорую смерть, он
смерился с судьбой. После 20 лет совместной жизни пара развелась, однако
бывшие супруги оставались друзьями.
В 1995 году
Хокинг женился на своей сиделке, Элайн Мэйсон. Этот брак также нельзя назвать счастливым.
Разные источники указывают на то, что Элайн была очень жестока по отношению к
Стивену. Пару раз ученого привозили в больницу с порезами, следами побоев и
переломами рук. По словам одной из сиделок женщина называла Хокинга калекой,
всячески издевалась над ним, например, купала его в ванне с очень горячей водой
и позволяла ему мочиться прямо на месте. По словам другой сиделки женщина преследовала лишь корыстные интересы, выходя замуж за Стивена. Физик никогда не
жаловался на жену и отказывался объяснять что-либо. Брак продлился 11 лет и тоже окончился разводом в 2006 году, что очень обрадовала близких и друзей ученого.
Непростая судьба
не помешала Стивену Хокингу навсегда вписать себя в историю науки и прожить наполненную
событиями жизнь. Он вел исследовательскую деятельность в области космологии и
квантовой гравитации, много времени посвятил изучению черных дыр, занимался
популяризацией науки, постоянно путешествовал, а также снимался в кино и сериалах.