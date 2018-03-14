Движение 15 поездов задержано после столкновения трактора с электричкой на северо-востоке Москвы.

Движение 15 поездов задержано после столкновения трактора с электричкой на северо-востоке Москвы.Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах города.По словам собеседника агентства, время задержки составляет до получаса. Для пассажиров выделены пять автобусов, которые будут перевозить их от Ярославского вокзала до станции Маленковская и обратно.ЧП произошло на перегоне между станциями Яуза и Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги.В результате столкновения пострадал тракторист, в электричке людей не было. Авария произошла из-за того, что поезд задел плиту, перевозимую трактором, и в результате удара с рельсов сошла первая колесная пара первого вагона.При столкновении также были повреждены две опоры Ростокинского путепровода, автомобильное движение на этом участке дороги — временно прекращено.