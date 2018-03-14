Американский телеканал CNN не смог пройти мимо шутки о Трампе ведущей программы 60 минут на телеканале Россия 1. Накануне Ольга Скабеева написала в соцсети: стоило Тиллерсону поддержать премьера Британии в убеждении, что в отравлении Скрипаля виновата Россия, как Трамп его тут же уволил.

Американский телеканал CNN не смог пройти мимо шутки о Трампе ведущей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Накануне Ольга Скабеева, комментируя отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона, написала в соцсети: стоило ему поддержать премьера Британии Терезу Мэй в убеждении, что в отравлении Скрипаля виновата Россия, как Трамп его тут же уволил."Трамп все-таки наш!" – шутит Скабеева в своем телеграм-канале.И уже вскоре под плашкой "горячие новости" шутка российской телеведущей появилась на CNN, известном своей нетерпимостью к президенту США. Причем, американский телеканал подал это уже явно не как шутку.Разместив скрин с эфира, Ольга Скабеева написала: "Я пошутила. А Трампу достанется. И как здесь не вспомнить Задорнова: CNN, руки прочь от нашего Трампа!"