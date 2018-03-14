Ставшее уже традиционным совещание спикеров законодательных собраний евразийских стран может пройти в этом году в Турции. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Ставшее уже традиционным совещание спикеров законодательных собраний евразийских стран может пройти в этом году в Турции. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин."Во вторник в Госдуме я встречался с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Обсуждали большой круг вопросов, в том числе ситуацию в ПАСЕ, председателем которой он являлся", – рассказал парламентарий. Кроме того, стороны обсудили возможное проведение в этом году совещания глав законодательных органов государств Евразии в Турции.По словам Володина, Чавушоглу обратил внимание, что соответствующая инициатива нашла одобрение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Предполагается, что совещание глав парламентов пройдет в начале сентября. Конкретное место проведения пока неизвестно. Как уточнил думский спикер, оно будет определено уже в ходе дальнейших согласований.Совещание руководителей парламентов стран Евразии пройдет уже в третий раз. Первое мероприятие состоялось в апреле 2016 года в Москве. В совещании приняли участие представители 19 стран. Они обсудили вопросы развития межпарламентского диалога, политические, экономические, социальные и иные вызовы, а также ситуацию с обеспечением безопасности и борьбой с терроризмом.Второе совещание евразийских парламентариев принимал в июне прошлого года южнокорейский Сеул. Вячеслав Володин позитивно оценил мероприятие, подчеркнув, что в перспективе совещание может стать новой площадкой, где законодатели разных стран будут обмениваться опытов и налаживать координацию по ключевым вопросам."В основе нашего диалога лежат не политические цели, хотелось бы подчеркнуть, а желание лучше понимать друг друга, сблизить позиции по ключевым задачам развития наших стран", – сказал тогда председатель нижней палаты.