Компания Land Rover устроила в Китае скоростной заезд по горной дороге нового "заряженного" внедорожника Range Rover Sport SVR. И тяжелый SUV сумел обновить рекорд прохождения этой трассы, ранее установленный на Ferrari.

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