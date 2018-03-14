Компания Land Rover устроила в Китае скоростной заезд по горной дороге нового заряженного внедорожника Range Rover Sport SVR. И тяжелый SUV сумел обновить рекорд прохождения этой трассы, ранее установленный на Ferrari.
<a href="http://33live.ru/novosti/14-03-2018-tyazhelyj-vnedorozhnik-pobil-rekord-legkoj-ferrari.html" target="_blank">Тяжелый внедорожник побил рекорд легкой Ferrari</a> - Компания Land Rover устроила в Китае скоростной заезд по горной дороге нового заряженного внедорожника Range Rover Sport SVR. И тяжелый SUV сумел обновить рекорд прохождения этой трассы, ранее установленный на Ferrari.
[url=http://33live.ru/novosti/14-03-2018-tyazhelyj-vnedorozhnik-pobil-rekord-legkoj-ferrari.html]Тяжелый внедорожник побил рекорд легкой Ferrari[/url] - Компания Land Rover устроила в Китае скоростной заезд по горной дороге нового заряженного внедорожника Range Rover Sport SVR. И тяжелый SUV сумел обновить рекорд прохождения этой трассы, ранее установленный на Ferrari.