14.03.2018

2018-03-14 13:05:29

У москвича отобрали монеты за 330 тысяч рублей

На Никулинской улице на западе Москвы трое злоумышленников украли у прохожего сумку. В ней находились монеты на сумму 330 тысяч рублей, 490 тысяч рублей наличностью, а также планшет и компьютер, передает телеканал "". Общая сумма ущерба оценивается в 850 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".