Великобритания высылает 23 российских дипломатов. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, выступая перед парламентариями.

Великобритания высылает 23 российских дипломатов. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, выступая перед парламентариями.К такой мере политик решила прибегнутьпосле обвинений в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудникаГлавного разведывательного управления (ГРУ)Сергея Скрипаля. Мэй уточнила, что наши дипломаты должны будут покинуть Великобританию в течение недели.Материал дополняется