Великобритания высылает 23 российских дипломатов. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, выступая перед парламентариями.
Великобритания высылает 23 российских дипломатов. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, выступая перед парламентариями.
К такой мере политик решила прибегнутьпосле обвинений в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудника
Главного разведывательного управления (ГРУ)Сергея Скрипаля. Мэй уточнила, что наши дипломаты должны будут покинуть Великобританию в течение недели.
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