Великобритания высылает 23 российских дипломатов. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, выступая перед парламентариями.

Великобритания высылает 23 российских дипломатов. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, выступая перед парламентариями.К такой мере политик решила прибегнутьпосле обвинений в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудникаГлавного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля. Мэй уточнила, что наши дипломаты должны будут покинуть Великобританию в течение недели."Тем, кто хочет нанести нам вред, мое сообщение простое: вам здесь не рады", – грубо высказалась политик. Помимо этого, она отметила, что никто из британских министров и членов королевской семьи не приедет на чемпионат мира по футболу в Россию летом 2018 года. Также страна отозвала приглашение главе российского МИД Сергея Лаврова посетить Лондон. Премьер-министр также пообещала выработать новые законопроекты, направленные на защиту Великобритании от враждебных действий иностранных держав и на противодействие шпионажу.Материал дополняется