Эксперты сделали крайне
неутешительный прогноз в новом исследовании, посвящённом проблемам климата. По
их мнению, многие виды растений начнут исчезать при повышении температуры
планеты на два градуса.
Эксперты сделали крайне
неутешительный прогноз в новом исследовании, посвящённом проблемам климата. По
их мнению, многие виды растений начнут исчезать при повышении температуры
планеты на два градуса.
Однако это не самое худшее:
более половины всех видов растений находятся под угрозой уничтожения, если
температура Земли поднимется на три и более градуса, сообщается в докладе,
опубликованном на портале . Зоны густых лесов
в странах с мягким климатом и вовсе могут исчезнуть: Австралия, Южная Америка, страны
Юго-Восточной Азии потеряют все лесные ресурсы менее, чем за двадцать лет.
По расчетам экспертов, к 2100 году исчезновение естественных
мест обитания деструктивно скажется на большинстве живых видов – от насекомых
до млекопитающих и земноводных. Биологи из Университета Восточной Англии убеждены,
что единственный вариант избежать глобальное вымирание – ограничить выброс
вредных веществ в атмосферу и двигаться в сторону сокращения неконтролируемых
производств.
Эксперты
предупредили, что если всеобщей мировой договорённости достичь не получится, за
довольно короткий срок вымрут более 40 тысяч видов животных и растений, а
последствия таких изменений обязательно коснутся и человека.
Темп исчезновения видов растений
и животных в наше время предельно высок, отмечают многие
исследователи. В некоторых регионах Земли сильно сокращается биоразнообразие,
уменьшается число крупных зверей. Биологи уже давно заговорили о шестом
глобальном вымирании, наступившем не без участия человека. Противники же
подобной теории настаивают, что говорить о катастрофе определенно можно
будет через столетие-другое.