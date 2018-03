Специалисты американского Йельского университета выяснили, что психопаты не способны понять переживания других людей. Но, несмотря на это, они умудряются быть очаровательными и манипулировать окружающими.

Специалистыамериканского Йельского университета выяснили, что психопаты не способны понятьпереживания других людей. Но, несмотря на это, они умудряются быть очаровательнымии манипулировать окружающими.Ученые уверены, что подобные индивидуумы не могут объективно почувствовать эмоциональное состояние другого человека, но, тем не менее, если их попросить оценить чужие мысли, то это они сделают без проблем, сообщает журнал Proceedings of the NationalAcademy of Sciences.Проведенноеисследование с использованием компьютерной игры показало, что психопатыначинают чувствовать настроения других людей только тогда, когда хотят этого. Пониманиеокружающих возможно, в том случае если у таких личностей есть цель чего-то добиться,заставить другого что-то сделать, получить какую-то выгоду.Добавим, что Специалисты из Кембриджского университета ибиотехнической компании 23andMe выявили связь между генами и способностьюпроявлять сочувствие. Они провели широкомасштабное исследование, проанализировавДНК-пробы 46 тысяч человек. Установлено, что 90% различий в уровнесопереживания вызваны социальными факторами, такими как воспитание и традиции,а 10% заложены на генетическом уровне. Какиеконкретно гены отвечают за сочувствие, ученым пока не известно. При этомрезультаты четко показывают гендерный перекос: женщины в большей степенисклонны к эмпатии, чем мужчины.Психопат – это человек с антисоциальным поведением. Он неможет испытывать чувство вины по и практически не способен к установлениюнормальных взаимоотношений с другими людьми. Страдающие психопатией люди плохоподдаются лечению, однако иногда их состояние с возрастом несколько улучшается.