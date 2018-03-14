Ученые доказали, что продолжение рода вредно для здоровья полости рта. Они выявили закономерность: чем больше у дамы малышей, тем меньше у нее зубов.

Ученые доказали, что продолжение рода вредно для здоровья полости рта. Они выявили закономерность: чем больше у дамы малышей, тем меньше у неезубов.Медики Гейдельбергского университета Германии провелиисследование, в котором участвовало 34 тысячи человек из 14 стран, 20 тысяч из них– представительницы слабого пола. Средний возраст испытуемых составил 67 лет.Специалисты сопоставили количество детей у дам и число оставшихся зубов. В среднем,у них недоставало 10 штук. Но была замечена следующая тенденция: чем большедетей родила женщина, тем больше было во рту зияющих дыр. Женщины, родившиетроих детей, теряли в среднем на 4 зуба больше, чем те, у кого было дваребенка."Наше исследование показывает, что мы должны постоянновести пропаганду гигиены ротовой полости и здорового питания, а такжезаставлять молодых матерей и беременных женщин регулярно посещать стоматологадля того, чтобы избежать подобных проблем в будущем", – цитирует врачей журналеJournal of Epidemology & Community Health.По мнению специалистов всему виной вырабатываемые прибеременности гормоны. Они препятствуют усвоению кальция и способствуют развитиюзаболеваний десен. При этом беременных нередко тянет к сладкой или кислой пище,которая дополнительно повреждает эмаль. Также женщинам, у которых есть несколькодетей, в силу занятости пренебрегают своим здоровьем и игнорируют стоматологов.Все эти факторы в совокупности и способствуют стоматологическим болезням. На улыбки отцовпоявление детей никак не влияло.Добавим, что исследователи Американского химическогообщества утверждают, что для тканей десен и зубов полезно красное вино. В немсодержится антиоксидант полифенол, который оздоравливает полость рта намолекулярном уровне. Как выяснилось, это вещество не позволяет бактериям"прилипать" к зубам человека, что сохраняет их здоровье: препятствует возникновению неприятного запаха и развитию кариеса. Такжеони напомнили, что чрезмерное употребление спиртного увеличивает рисквозникновения различных заболеваний.