Ученые доказали, что продолжение рода вредно для здоровья полости рта. Они выявили закономерность: чем больше у дамы малышей, тем меньше у нее
зубов.
Ученые доказали, что продолжение рода вредно для здоровья полости рта. Они выявили закономерность: чем больше у дамы малышей, тем меньше у нее
зубов.
Медики Гейдельбергского университета Германии провели
исследование, в котором участвовало 34 тысячи человек из 14 стран, 20 тысяч из них
– представительницы слабого пола. Средний возраст испытуемых составил 67 лет.
Специалисты сопоставили количество детей у дам и число оставшихся зубов. В среднем,
у них недоставало 10 штук. Но была замечена следующая тенденция: чем больше
детей родила женщина, тем больше было во рту зияющих дыр. Женщины, родившие
троих детей, теряли в среднем на 4 зуба больше, чем те, у кого было два
ребенка.
"Наше исследование показывает, что мы должны постоянно
вести пропаганду гигиены ротовой полости и здорового питания, а также
заставлять молодых матерей и беременных женщин регулярно посещать стоматолога
для того, чтобы избежать подобных проблем в будущем", – цитирует врачей журнале
Journal of Epidemology & Community Health.
По мнению специалистов всему виной вырабатываемые при
беременности гормоны. Они препятствуют усвоению кальция и способствуют развитию
заболеваний десен. При этом беременных нередко тянет к сладкой или кислой пище,
которая дополнительно повреждает эмаль. Также женщинам, у которых есть несколько
детей, в силу занятости пренебрегают своим здоровьем и игнорируют стоматологов.
Все эти факторы в совокупности и способствуют стоматологическим болезням. На улыбки отцов
появление детей никак не влияло.
Добавим, что исследователи Американского химического
общества утверждают, что для тканей десен и зубов полезно красное вино. В нем
содержится антиоксидант полифенол, который оздоравливает полость рта на
молекулярном уровне. Как выяснилось, это вещество не позволяет бактериям
"прилипать" к зубам человека, что сохраняет их здоровье: препятствует возникновению неприятного запаха и развитию кариеса. Также
они напомнили, что чрезмерное употребление спиртного увеличивает риск
возникновения различных заболеваний.