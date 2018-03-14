В США учитель биологии скормил беззащитного щенка гигантской черепахе. За кровавым обедом рептилии наблюдали школьники.

США учитель биологии скормил беззащитного щенка гигантской черепахе. За кровавымобедом рептилии наблюдали школьники.Преподаватель средней школы штата Айдахо Роберт Кросленд после уроков вел дополнительныезанятия. Во время общения с учащимися он разрешил огромной Каймановой черепахе съесть "живой корм" – крошечную новорожденную собачку.Защитникиживотных выступилипротив методов обучения Кросленда. "Разрешать детям смотреть на то, как невинныймаленький щенок кричит, пока его поедает другое животное, – это ненормально ижестоко", – цитирует зоозащитницу Джил Парриш издание The Mirror.Несмотряна нападки активистов многие родители заступаются запедагога. По их словам, пес родился с мутациями и "в любом случае вскоре быумер". Также они добавили, что раньше он кормил змей морскими свинками, иэто никого не пугало. "Учитель просто продемонстрировал "цикличность жизни", – считают родители учеников.Бывшиестуденты также отзываются о Кросленде с теплотой. Один из них назвал его"классным учителем, который интересно преподавал и держал у себя черепах, змейи другие крутые штуки".Темне менее к расследованию подключились полицейские, а администрация школывсячески открещивается от кровавого урока: "не было частью школьногомероприятия и является прискорбным обстоятельством, в которое были вовлеченынесколько биологических видов".Каймановаячерепаха или, как ее еще называют, кусающаяся черепаха может достигать в длину до35 сантиметров, а весить от 14 до 30 килограмм. Эти рептилии обычно встречаются наюго-востоке Канады и в США.