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США учитель биологии скормил беззащитного щенка гигантской черепахе. За кровавым
обедом рептилии наблюдали школьники.
В
США учитель биологии скормил беззащитного щенка гигантской черепахе. За кровавым
обедом рептилии наблюдали школьники.
Преподаватель средней школы штата Айдахо Роберт Кросленд после уроков вел дополнительные
занятия. Во время общения с учащимися он разрешил огромной Каймановой черепахе съесть "живой корм" – крошечную новорожденную собачку.
Защитники
животных выступили
против методов обучения Кросленда. "Разрешать детям смотреть на то, как невинный
маленький щенок кричит, пока его поедает другое животное, – это ненормально и
жестоко", – цитирует зоозащитницу Джил Парриш издание The Mirror.
Несмотря
на нападки активистов многие родители заступаются за
педагога. По их словам, пес родился с мутациями и "в любом случае вскоре бы
умер". Также они добавили, что раньше он кормил змей морскими свинками, и
это никого не пугало. "Учитель просто продемонстрировал "цикличность жизни", – считают родители учеников.
Бывшие
студенты также отзываются о Кросленде с теплотой. Один из них назвал его
"классным учителем, который интересно преподавал и держал у себя черепах, змей
и другие крутые штуки".
Тем
не менее к расследованию подключились полицейские, а администрация школы
всячески открещивается от кровавого урока: "не было частью школьного
мероприятия и является прискорбным обстоятельством, в которое были вовлечены
несколько биологических видов".
Каймановая
черепаха или, как ее еще называют, кусающаяся черепаха может достигать в длину до
35 сантиметров, а весить от 14 до 30 килограмм. Эти рептилии обычно встречаются на
юго-востоке Канады и в США.