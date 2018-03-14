Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей официальной странице в Facebook сообщил, что подписал указ о запрете на участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории России.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей официальной странице в Facebook сообщил, что подписал указ о запрете на участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории России.Ранее он же писал, что биатлонная команда Украины бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени. "Я подписал новый указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в любых соревнованиях на территории России", — написал Жданов, добавив, что это "просто опасно для наших спортсменов".Жданов также опубликовал фото подписанного документа, в тексте которого говорится о запрете на участие в соревнованиях и проведении сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины.В 2018 году на территории России пройдут следующие соревнования: чемпионата мира по футболу, этап Кубка мира по биатлону, чемпионат Европы по борьбе, чемпионат мира по хоккею среди юниоров, чемпионат мира по боксу среди студентов, отмечает ТАСС. Кроме того, в Москве пройдут турниры под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).