Известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет. Ученый, большую часть жизни проведший в инвалидном кресле, широко известен как популяризатор науки.

Известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет. Ученый, большую часть жизни проведший в инвалидном кресле, широко известен как популяризатор науки.Стивен Уильям Хокинг (Stephen William Hawking) родился 8 января 1942 года в Оксфорде (Великобритания). Отец Хокинга был специалистом в области тропической медицины, мать имела экономическое образование (оба - выпускники Оксфордского университета), - сообщаетВ старших классах школы особый интерес проявлял к математике и физике. В 1962 году окончил физический факультет Оксфорда, затем поступил в Кембриджский университет, где изучал космологию и в 1966 году получил докторскую степень.В 1963 году у Хокинга был диагностирован боковой амиотрофический склероз - хроническое заболевание центральной нервной системы, которое в дальнейшем привело к полному параличу. В 1985 году после воспаления легких перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. С 1997 года его инвалидная коляска оснащена компьютером, которым он управлял с помощью датчика, закрепленного у мимической мышцы щеки, - единственной, сохранившей подвижность. Тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.​Основная область научных изысканий Хокинга - космология и квантовая гравитация, много времени посвятил изучению черных дыр, был одним из инициаторов проекта по отправке мини-аппаратов к звездной системе Альфа Центавра.Исследовательскую деятельность начал вести еще во время учебы в Кембридже. Был научным сотрудником в университетском колледже Гонвилла и Киза, затем стал ассистентом профессора. Преподавал теорию гравитации, гравитационную физику. До 1973 года работал в Институте астрономии университета, после чего перешел на кафедру прикладной математики и теоретической физики Кембриджа.В 1974 году Хокинг был приглашен на работу в Калифорнийский технологический институт (США), где, в частности, занимался вопросами общей теории относительности.Через некоторое время вернулся в Кембридж на кафедру прикладной математики и теоретической физики. В 1979-2009 годах был лукасовским профессором математики (одна из самых престижных академических должностей в мире; учреждена в 1664 году по инициативе английского священника и политика Лукаса Генри). Более 20 лет возглавлял группу, занимающуюся проблемами, связанными с теорией относительности, и вопросами гравитации (группа была создана при кафедре в 1961 году). До смерти занимал должность директора по исследованиям на кафедре. В 2007 году основал при Кембриджском университете Центр теоретической космологии.С научными целями посещал СССР. Так, в 1973 году в Москве обсуждал проблемы черных дыр с учеными Яковом Зельдовичем и Алексеем Старобинским, в 1981 году вновь прибыл в Москву для участия в международном семинаре по квантовой теории гравитации.Хокинг - автор научно-популярных книг, в том числе для детей, принимал участие в создании познавательных фильмов. Одно из наиболее популярных его произведений – "Краткая история времени" (1988). В 1993 году вышла книга "Черные дыры и молодые вселенные", в 2001 году - "Мир в ореховой скорлупке". В 2005 году была опубликована "Кратчайшая история времени" (новое издание бестселлера 1988 года; в соавторстве с Леонардом Млодиновым).В числе фильмов с его участием - шестисерийная лента "Вселенная Стивена Хокинга" (1997), трехсерийная "Во Вселенную со Стивеном Хокингом" (2010) и "Великий замысел по Стивену Хокингу" (2012).В 2015 году стал одним из учредителей медали, носящей его имя, которая ежегодно присуждается деятелям науки и искусства за вклад в популяризацию науки. Ученый считал, что наука должна стать такой же популярной, как музыка. Первыми лауреатами в 2016 году стали британский физик-теоретик Джим Аль-Халили и немецкий композитор Ханс Циммер, создающий, в частности, музыку к кинофильмам и компьютерным играм.В 2007 году на модифицированном самолете Boeing-727 Хокинг совершил полет над Атлантикой, во время которого восемь раз испытал на себе состояние невесомости.Стивен Хокинг отмечен орденом Британской империи (1982), орденом Кавалеров Почета (награда за выдающиеся достижения в различных областях - искусстве, литературе, музыке, науке и др.; 1989) и многими другими орденами и медалями разных стран.Также был членом Лондонского королевского общества (1974), Американской национальной академии наук, имел ряд почетных степеней.