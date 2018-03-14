На 81 году ушел из жизни Леонид Квинихидзе - режиссер, снявший фильмы, ставшие золотым фондом отечественного кинематографа. Среди них такие шедевры, как Соломенная шляпка, Небесные ласточки, 31 июня, Мэри Поппинс, до свиданья!, Шляпа, Крах инженера Гарина, Артистка из Грибова и другие.

На 81 году ушел из жизни Леонид Квинихидзе — режиссер, снявший фильмы, ставшие золотым фондом отечественного кинематографа. Среди них такие шедевры, как "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня", "Мэри Поппинс, до свиданья!", "Шляпа", "Крах инженера Гарина", "Артистка из Грибова" и многие другие.Как сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ, он скончался 13 марта. По сведениям СМИ, режиссер ушел из жизни после продолжительной болезни.В 1963-1976 годах Леонид Александрович работал режиссером-постановщиком на киностудии "Ленфильм", а затем в течение года был главным режиссером и худруком Московского Мюзик-Холла.С 1977-го по 1998 год он работал режиссером-постановщиком киностудии "Мосфильм", а в 1999-м стал режиссером Одесского театра музыкальной комедии, напоминает ТАСС.С 2000 года в течение двух лет Квинихидзе работал главным режиссером Крымского национального музыкального театра, с 2006-го по 2008 год — главным режиссером Санкт-Петербургского государственного музыкального театра "Карамболь", а с 2010-го по 2011 год — главным режиссером и художественным руководителем Хабаровского краевого музыкального театра.Квинихидзе также снимал хроникальные фильмы на Центральном телевидении СССР и студии "Ленкинохроника".Он родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде в семье известного режиссера Александра Файнциммера, который снял такие фильмы, как "Трактир на Пятницкой", "Девушка с гитарой", "Овод", "Прощальная гастроль "Артиста" и другие известные советские киноленты.При поступлении во ВГИК ставший впоследствии не менее знаменитым, чем его отец, Леонид Александрович сменил фамилию отца на фамилию матери— Квинихидзе.