На борту самолета американской авиакомпании United Airlines погибла собака из-за требований членов экипажа поместить сумку с животным на полку для ручной клади.

На борту самолета американской авиакомпании United Airlines погибла собака из-за требований членов экипажа поместить сумку с животным на полку для ручной клади, передает РИА Новости.По данным местных СМИ, ЧП произошел на рейсе самолета, следующего по маршруту Нью-Йорк — Хьюстон. Пассажирка поставила сумку с животным на пол и сообщила членам экипажа, что перевозит животное, но стюардесса заставила поместить собаку на багажную полку.По словам очевидцев, в конце перелета собака была мертва. Женщина плакала на полу в проходе самолета. Сотрудники авиакомпании принесли пассажирке извинения, отметив, что намерены провести проверку по данному факту и оказать поддержку владелице погибшего животного."Это был трагическое происшествие, которого не должно было случиться, поскольку животные не должны быть помещены на верхнюю багажную полку", — заявил представитель авиакомпании.