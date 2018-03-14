Выходной перенесен с субботы 28 апреля на понедельник 30 число. Это сделано, чтобы увеличить количество праздничных дней в мае.

Из-за переноса праздничных дней в апреле последняя суббота месяца окажется рабочей. Выходной перенесен с субботы 28 апреля на понедельник 30 число. Это сделано, чтобы увеличить количество праздничных дней в мае. В праздник Весны и Труда россияне отдохнут четыре дня подряд - с 29 апреля по второе мая. А вот праздновать День Победы в этом году мы будем всего один день - 9 мая. Также длинные выходные ждут нас на День России - с 10 по 12 июня. В День народного единства можно будет отдохнуть также три дня - с третьего по пятое ноября.