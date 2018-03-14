В одной из соборных мечетей злоумышленник похитил у мужчины куртку и скрылся...

«Сотрудниками Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы задержан подозреваемый в краже верхней одежды», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по Мещанскому району поступило заявление от 43-летнего мужчины о том, что во время молитвы в одной из соборных мечетей в Выползовом переулке, неизвестный похитил у него куртку, перчатки и скрылся.Сотрудники ППСП ОМВД России по Мещанскому району в ходе патрулирования задержали подозреваемого - 23-летнего приезжего. Похищенное изъято.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60