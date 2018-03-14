Четыре тела обнаружены в многоквартирном жилом доме в подмосковном Ногинске, по предварительным данным, речь идет об убийстве или об отравлении газом.

Четыре тела обнаружены в многоквартирном жилом доме в подмосковном Ногинске.Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах области.По словам собеседника агентства, при вскрытии двери жилого дома на улице Центральная в поселке Красный электрик, относящегося к Ногинску, были найдены четыре разложившихся трупа. Мать и ее трое детей.Криминалисты рассматривают две версии случившегося: убийство и утечка газа. Обстоятельства их гибели и личности погибших — устанавливаются.