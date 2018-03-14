4 факта нарушения общественного порядка

Сотрудники ЛПП на станции Вековка ЛОП Муром Владимирского ЛО МВД России на транспорте пресекли сразу 4 факта нарушения общественного порядка.В дежурную часть линейного отдела полиции Муром Владимирского ЛО МВД России на транспорте поступило сразу 4 сообщение от начальника пассажирского поезда сообщением «Первомайск – Москва» о том, что к прибывающему на станцию поезду требуется наряд полиции.Прибыв на место, сотрудники транспортной полиции выяснили, что сразу 4 пассажира одного вагона, возрастом от 29 до 33 лет, жители республики Башкортостан в пути следования распивали спиртные напитки и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мешали отдыху других пассажиров и работе поездной бригады. Данные граждане выражали явное неуважение к пассажирам, сопровождающееся нецензурной бранью. В связи с этим начальником поезда было принято решение об отказе им в проезде.Сотрудники ЛПП на станции Вековка ЛОП Муром Владимирского ЛО МВД России на транспорте сняли нарушителей с поезда, в отношении данных граждан были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).Наказанием, предусмотренным санкцией данной статьи, является наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.