Вечер обещает быть – стильным! Если на сцене, кроме рояля, три музыканта – все в черно-белом и с виолончелями (... кстати, под занавес появится и четвертый). Вечер обещает быть – знойным! ..

Вечер обещает быть – стильным! Если на сцене, кроме рояля, три музыканта – все в черно-белом и с виолончелями (... кстати, под занавес появится и четвертый).Вечер обещает быть – знойным! Оттого, что творческий кайф музыканты разделят на троих. И значит, драйв у слушателей вырастет – многократно!Если вы любите стиль, драйв и мастерство, этот вечер – ваш!Солисты Большого театра России исполнят произведения классиков и современных композиторов.Этот голос не спутаешь ни с каким другим! Густой, сочный, он напоминает человеческий. Федор Иванович Шаляпин говорил: «Петь надо так, как поет виолончель!»Возникнув в конце XV – начале XVI веков, виолончель на протяжении многих столетий верно служила академическому искусству, пока не оказалось, что ее творческий диапазон гораздо шире. Что ей по плечу и джаз, и народная музыка, и эстрада... Сегодня она осваивает «тяжелый металл» – и делает это весьма успешно.Данный инструмент редко исполняет сольные партии (как правило, звучит в сочетании с фортепиано или целыми оркестрами). Эксклюзивом являются и виолончельные дуэты, трио.Тем радостнее оказаться на концерте «На троих... »! Основу программы составят произведения для сольного исполнения, а также дуэтов и трио виолончелистов. В их число войдут как оригинальные шедевры, так и талантливые переложения.Участниками концерта станут: виолончелисты – Арсений Котляревский, Арсений Безносиков, Петр Кондрашин, Степан Худяков, пианист ­– Игорь Котляревский.Программа«На троих». Сочинения для виолончели и фортепианоАстор Пьяцолла. Гранд-тангоПетр Кондрашин (виолончель)Игорь Котляревский (фортепиано)Николо Паганини. Вариации на одной струне на темы оперы Россини «Моисей в Египте»Арсений Безносиков (виолончель)Игорь Котляревский (фортепиано)Сулхан Циндадзе. "Аробная песнь" и " Сачидао " из цикла пять пьес для виолончели и фортепианоСтепан Худяков (виолончель)Игорь Котляревский (фортепиано)Ефрем Цимбалист. Фантазия на темы из оперы Римского-Корсакова «Золотой Петушок"Арсений Котляревский (виолончель)Игорь Котляревский (фортепиано)Жак Оффенбах. Большой концертный дуэт для двух виолончелей, ор. 34 № 1, 2 и 3 частиПетр Кондрашин (виолончель)Арсений Безносиков (виолончель)Георг Фридрих Гендель - Юхан Хальворсен. Пассакалия из Сюиты №7 (HWV 432) для скрипки и альтаПереложение для двух виолончелей Арсения КотляревскогоАрсений Котляревский (виолончель)Арсений Безносиков (виолончель)Давид Поппер. «Танец эльфов», ор. 39Переложение для двух виолончелей Петра КондрашинаПетр Кондрашин (виолончель)Арсений Котляревский (виолончель)Юстус Дотцауэр. Три пьесы для трех виолончелей из op. 104Петр Кондрашин (виолончель)Арсений Котляревский (виолончель)Арсений Безносиков (виолончель)Геннадий Гладков. Фантазия на темы из мультфильма "Бременские музыканты"Петр Кондрашин (виолончель)Арсений Котляревский (виолончель)Арсений Безносиков (виолончель)Степан Худяков (виолончель)Продажа билетов осуществляется во всех кассах ГВСМЗ.Дата: 18 марта, воскресеньеМесто: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, дом 2а.Музей хрусталя имени МальцовыхНачало концерта: в 17.00Цена: 200, 400 р.