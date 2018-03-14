Молодой человек приобрел авторучку со встроенными срытой видеокамерой и диктофоном, которую впоследствии решил перепродать через популярный сайт объявлений.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Юрьев-Польского района. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Юрьев-Польскому району установили, что в конце декабря 2017 года подозреваемый приобрел через зарубежный интернет-сайт авторучку со встроенными срытой видеокамерой и диктофоном, которую впоследствии решил перепродать через популярный российский сайт объявлений. В момент передачи авторучки покупателю молодой человек был задержан оперативниками.Санкция данной статьи предусматривает наказание как в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, так и максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.