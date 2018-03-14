В погоне за молодой аудиторией музеи классического искусства вынуждены сегодня прыгать выше головы. Создание масштабных инсталляций и арт-объектов, проведение перформансов и концертов, ночные экскурсии и специальные кураторские показы – все это сегодня востребовано. Музеи открывают недоступные прежде для посторонних пространства – водят экскурсии в запасники, реставрационные мастерские, на крыши. Исаакиевский собор, например, пускает теперь не только на колокольню, но и в закрытые прежде подвалы. А музей изобразительных искусств имени Пушкина решил открыть доступ в святая святых – кабинет директора Марины Лошак. Корреспондент Dni.Ru первым очутился в тайной прежде комнате.

В погоне за молодой аудиторией музеи классического искусства вынуждены сегодня прыгать выше головы. Создание масштабных инсталляций и арт-объектов, проведение перформансов и концертов, ночные экскурсии и специальные кураторские показы – все это сегодня востребовано. Музеи открывают недоступные прежде для посторонних пространства – водят экскурсии в запасники, реставрационные мастерские, на крыши. Исаакиевский собор, например, пускает теперь не только на колокольню, но и в закрытые прежде подвалы. А музей изобразительных искусств имени Пушкина решил открыть доступ в святая святых – кабинет директора Марины Лошак. Корреспондент Dni.Ru первым очутился в тайной прежде комнате.Старинная дубовая дверь ведет в кабинет директора ведет прямо из Итальянского дворика, который напоминает внутренний дворик флорентийского палаццо Барджеллои украшен копией статуи Давида."Я вижу, как люди часто заглядываются на дверь, пробуют туда войти, – рассказала Марина Лошак. – Думала сделать в двери глазок, чтобы все желающие могли туда заглядывать. Но было жалко дверь, которая стоит тут уже более ст лает. В итоге мы решили открыть это пространство, сделать музей для людей более открытым".Изначально директорский кабинет в Пушкинском – комната с 7-метровыми потолками и огромными, сохранившимися с 1912 года окнами. Но Марина Лошак попросила художника Александра Броского переосмыслить и наполнить это казенное пространство, вдохнуть в него жизнь, превратить в художественное высказывание.В итоге кабинет был поделен на две части и полностью преобразился. Нижняя – это "концентрат" музея с его атрибутами, темное пространство, лабиринт из шкафов и стеллажей с предметами искусства. В старых витринах чего только нет – восточные тюбетейки, осколки древних сосудов, слепки с египетских статуэток и даже коллекция… рыбных пузырей! Их собирает муж Марины Лошак.Копия картины Брейгеля, длинный антикварный стол со стульями, за которым директор проводит совещания. Тут же, среди сокровищ и древностей стоят стеллажи с альбомами по искусству и компьютеры. Сотрудники музея работают, и, кажется, не замечают того, что их рабочее прежде помещение теперь стало арт-пространством.Появившийся теперь второй этаж – место очень концептуальное. Это пустая, ярко освещенная комната с одиноким письменным столом и стулом, личными вещами Марины Лошак – платьем, западноукраинской иконой на стекле из ее же домашнего собрания (она коллекционирует головные уборы и наивное искусство). Белоснежную стерильность места нарушает только свисающая почти до пола люстра.Посмотреть на все это можно дважды в неделю, записавшись на сайте. Правда, открывать директорский кабинет планируется всего дважды в неделю и для ограниченного круга – не более восьми человек за сеанс. Стоит поспешить – в нынешнем виде проект будет существовать около трех месяцев, потом другой художник переосмыслит пространство.А в 2021 году основное здание музея будет закрыто на реставрацию. К этому времени, по словам Лошак, появится новое здание депозитария, выставочное пространство для импрессионистов и постимпрессионистов, реставрационный центр, галерея старых мастеров и научно-информационный центр "Дом текста".