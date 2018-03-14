Французы начали дорожные тесты загадочного нового кроссовера. При этом шпионы сообщают о нем неожиданные технические подробности.
<a href="http://33live.ru/novosti/14-03-2018-v-renault-nachali-ispytyvat-novyj-krossover-vozmozhno-goryachij.html" target="_blank">В Renault начали испытывать новый кроссовер (возможно, горячий)</a> - Французы начали дорожные тесты загадочного нового кроссовера. При этом шпионы сообщают о нем неожиданные технические подробности.
[url=http://33live.ru/novosti/14-03-2018-v-renault-nachali-ispytyvat-novyj-krossover-vozmozhno-goryachij.html]В Renault начали испытывать новый кроссовер (возможно, горячий)[/url] - Французы начали дорожные тесты загадочного нового кроссовера. При этом шпионы сообщают о нем неожиданные технические подробности.