В Сочи полицейские нашли отчима пропавшей пятилетней девочки. Сначала он сообщил об исчезновении ребенка, а затем сам перестал выходить на связь. Сейчас с ним работают следователи, девочка пока не найдена.

В Сочи полицейские нашли отчима пропавшей пятилетней девочки.Сначала Мурад Мирза Оглы Шахмирзаев сообщил об исчезновении ребенка, а затем сам перестал выходить на связь. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, мужчина был обнаружен в одном из хостелов Адлера. В настоящее время с ним работают полицейские. Поиски ребенка продолжаются.Вероника Тришкина пропала накануне в селе Бестужевское в Сочи. Она была одета в кофту, короткую юбку и кеды. Поиски не прекращались всю ночь. К ним привлечены отряды спасателей, сотрудники полиции, Росгвардии, казаки, волонтеры и лесники. Общая численность — более 800 человек. Задействован беспилотный летательный аппарат. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка.