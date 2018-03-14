В отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

В конце февраля текущего года в ОМВД России по Собинскому району с заявлением о пропаже личного ноутбука обратилась жительница поселка Ставрово. Стоимость ущерба заявительница оценила в 15 000 рублей.В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению имущества причастен 38-летний приятель женщины, который накануне приходил к ней домой, чтобы помочь починить дверной замок. Воспользовавшись отсутствием наблюдения со стороны хозяйки, он вошел в одну из комнат и, спрятав ноутбук под куртку, покинул квартиру. Впоследствии технику он продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Собинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Расследование уголовного дела продолжается.