Обвиняемая вводила потерпевших в заблуждение, предлагая за денежное вознаграждение помощь в получении жилой площади...

«Следственной частью СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о хищении денежных средств граждан под видом оказания им содействия в получении жилых помещений в домах государственного и муниципального жилого фонда», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как установлено в ходе расследования, обвиняемая ввела потерпевшую в заблуждение, предложив ей за денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей помощь в получении жилой площади. Женщина уверила, что у нее есть возможность включить последнюю в число больных граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий и получение жилых помещений в домах государственного и муниципального жилого фонда. В действительности фигурантка не имела какой-либо законной и фактической возможности оказать данную услугу.Подобным образом женщина похитила денежные средства еще троих граждан, а сумма общего материального ущерба составила свыше 28 млн рублей.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество», соединенные в одно производство.В 2017 году злоумышленница, ранее осужденная за совершение аналогичных противоправных деяний, была этапирована в Москву из одного из исправительных учреждений. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53