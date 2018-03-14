Cотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО провели профилактическое мероприятие для учащихся Государственного университета управления.

Cотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО провели профилактическое мероприятие для учащихся Государственного университета управления.Для студентов первых и вторых курсов университета сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО совместно с кинологом провели профилактическое мероприятие. Также на встрече присутствовал психолог-нарколог Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы.Оперуполномоченный ОНК УВД по ЮВАО майор полиции Ирина Новичкова рассказала студентам об уголовной ответственности за незаконный сбыт, хранение без цели сбыта, перевозку, изготовление наркотических средств и психотропных веществ и иные преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Старший оперуполномоченный ОНК УВД по ЮВАО майор полиции Екатерина Иваненко также рассказала учащимся об административной ответственности за потребление перечисленных веществ без назначения врача.Психолог-нарколог Антон Лобанов проинформировал о медицинских и социальных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, способах защиты от манипуляции со стороны наркодилеров.Полицейские дали студентам номер телефона дежурной части УВД по ЮВАО, по которому они могут сообщить обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, а также для выявления сайтов, осуществляющих пропаганду изготовления, потребления и распространения наркотиков.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18